НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сентября. /ТАСС/. Состоявшийся в пятницу вывод из эксплуатации сверхзвуковых фронтовых истребителей советской разработки МиГ-21 привел к ослаблению боевого потенциала Военно-воздушных сил Индии. Об этом сообщает издание The Indian Express.

"Прощание Индии со своим старейшим истребителем МиГ-21 оставляет брешь в составе ВВС. Эти самолеты находились на вооружении более шести десятилетий, что свидетельствует о трудностях с поступлением на вооружение новых современных индийских истребителей", - отметило издание.

После вывода из эксплуатации МиГ-21 численность эскадрилий ВВС Индии сократилась до 29, что составляет менее 70% от необходимых 42. В случае конфликтов с Пакистаном и Китаем страна будет испытывать острую нехватку истребителей, пишет The Indian Express. Эта проблема может еще больше обостриться в связи с запланированным выводом из эксплуатации устаревших индийских истребителей МиГ-29, Jaguar и Mirage 2000 к 2035 году. В этих условиях для поддержания боеготовности ВС Индии вынуждены совершенствовать противовоздушную оборону. Несмотря на противодействие США, Индия приняла на вооружение российские мобильные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 и разработала отечественную систему ПВО "Акаштир".

МиГ-21 стали первыми сверхзвуковыми истребителями в составе индийских ВВС. Они принимали участие во всех боевых действиях с 1965 года вплоть до операции "Синдур", проведенной в мае этого года для ликвидации террористической инфраструктуры в Пакистане.

Индия - одна из немногих стран, где до последнего времени продолжалась эксплуатация истребителей МиГ-21, считавшихся самыми распространенными в мире. СССР начал их поставки на Индийский субконтинент в январе 1963 года. За прошедшее время индийская военная авиация получила 946 истребителей МиГ-21 различных модификаций, часть из которых была построена по советской лицензии на индийских предприятиях.

Основу индийских ВВС сейчас составляют истребители Су-30МКИ и МиГ-29. Первоначально предполагалось, что последние несколько эскадрилий МиГ-21 будут заменены индийскими легкими боевыми самолетами (LCA Mk1A), но поставки истребителей отечественного производства задерживаются на протяжении многих лет. В 2022 году Индия закупила 36 французских многоцелевых истребителей Rafale.