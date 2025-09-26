Росстандарт принял новый ГОСТ на пиво

Он вступит в силу с 1 января 2027 года

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Росстандарт утвердил новый ГОСТ на пиво, документ вступит в силу с 1 января 2027 года. Соответствующее уведомление об утверждении стандарта опубликовано на сайте ведомства.

"Настоящий стандарт распространяется на пиво, включая безалкогольное. Стандарт не распространяется на специальное пиво", - говорится на сайте.

Как ранее написала газета "Коммерсантъ", новый ГОСТ для пива принят впервые с 2012 года. Стандарт призван установить более четкое определение продукции, облегчив борьбу с фальсификатом, отмечает газета.

Производство пива в России в январе - августе 2025 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,4%, до 644 млн дал, сообщал ранее Росстат.