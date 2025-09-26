За 2024 год объем изготовления хлебобулочных изделий длительного хранения в Московской области составил 185,5 тыс. тонн

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Свыше 120 тыс. тонн сухарей, хлебцев и сушек выпустили производители Московской области за семь месяцев текущего года. Это более чем на 10% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Ароматные сухарики, хрустящие хлебцы и сушки - идеальное дополнение к чаепитию, завтраку или даже перекусу. За семь месяцев 2025 года предприятия Московской области выпустили более 120 тыс. тонн такой продукции, что на 10,3% превысило показатели аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подмосковные производители занимают второе место по производству продукции данной категории в ЦФО и России, обеспечивая 29% всего объема хлебобулочных изделий длительного хранения в центральном регионе и 14,5% от общероссийского производства.

В пресс-службе добавили, что за весь 2024 год объем производства хлебобулочных изделий длительного хранения в Подмосковье составил 185,5 тыс. тонн.