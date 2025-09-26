"Литрес" запускает продажи бумажных книг

В каталог вошло свыше 42 тыс. наименований, а до конца 2025 года планируется увеличить ассортимент до 100%, рассказали в пресс-службе сервиса

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Книжный сервис "Литрес" объявил о запуске продажи бумажных книг, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса. Пользователи могут приобретать товары объединенной розничной сети "Читай-город - Буквоед" через "Литрес".

"Синергия бумажного и цифрового форматов - одна из ключевых возможностей для развития книжного рынка России в целом. Печатные, электронные и аудиокниги не конкурируют между собой, а взаимодополняют, поэтому мы прилагаем большие усилия для развития мультиформатного чтения. <…> Мы будем активно развивать это направление и в дальнейшем планируем расширить доступный каталог книг, давать возможность оформлять предзаказы на бумажные книги, подключить новые варианты доставки - курьерскую, 5post и другие", - сказал генеральный директор группы компаний "Литрес" Сергей Анурьев.

На данный момент в каталог вошло свыше 42 тыс. наименований, а до конца года планируется увеличить ассортимент до 100%. Как сообщили в пресс-службе, "Литрес" стал первым цифровым книжным сервисом в России, который запустил полноценную продажу бумажных книг.

"Запуск продажи бумажных книг в Литрес - это ещё один инструмент по продвижению мультиформатного чтения", - подчеркнули в "Литрес". Согласно исследованию O+K Research, проведённому для "Литрес" в мае 2025 года, 56% молодых пользователей предпочитают мультиформатное потребление контента.