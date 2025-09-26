Доля заявлений по ДТП с использованием европротокола за 8 месяцев достигла 41,2%

Показатель составил 511 тыс.

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Количество заявлений страховщикам после оформления ДТП с использования европротокола составило 511 тыс. за январь - август текущего года. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев через пресс-службу.

"По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), количество заявлений, поданных страховщикам на урегулирование после оформления ДТП с использованием европротокола за первые 8 месяцев 2025 года, составило 511 тыс. Доля таких заявлений от общего числа заявлений по ОСАГО достигла 41,2%", - сообщил президент РСА.

По данным союза, в топ-10 по наибольшему количеству заявлений, оформленных с использованием европротокола в январе - августе 2025 г., вошли: Москва (44 091 шт.), Московская область (28 447 шт.), Новосибирская область (21 852 шт.), Приморский край (18 225 шт.), Челябинская область (16 797 шт.), Республика Башкортостан (16 340 шт.), Санкт-Петербург (15 824 шт.), Самарская область (15 425 шт.), Свердловская область (14 438 шт.), Республика Татарстан (13 438 шт.).

При этом меньше всего заявлений, оформленных с использованием европротокола за 8 месяцев 2025 года, было зафиксировано в Чукотском и Ненецком автономных округах - 91 и 42 соответственно.

В РСА отметили, что также растет популярность и востребованность электронных сервисов для оформления ДТП по европротоколу. "За 8 месяцев 2025 года фотофиксацией воспользовались более 200 тысяч раз, в 2024 году этот показатель составлял 130 тысяч. Количество извещений о ДТП, составленных с использованием мобильных приложений, также увеличилось и превысило отметку в 40 тысяч (против 23 тысяч в прошлом году)", - говорится в сообщении.

"Каждый водитель хотя бы однажды сталкивался с ситуацией дорожно-транспортного происшествия. И если раньше оформление аварии было процессом, включающим длительное ожидание сотрудников полиции и заполнение множества документов, то сегодня существует альтернатива этому утомительному процессу - европротокол, с помощью которого можно просто и понятно оформить ДТП, и значительно сэкономить время как участников ДТП, так и других участников дорожного движения. Оформление ДТП традиционным способом часто вызывает затор на дороге, особенно если авария произошла на оживленной трассе или улице города, использование европротокола позволяет быстро освободить проезжую часть, избежав длительного стояния автомобилей на месте происшествия и предотвращения образования пробок, особенно, если задействованы мобильные сервисы, позволяющие оформить электронное извещение о ДТП и зафиксировать повреждения, после чего не требуется оформлять иные документы на бумаге", - подчеркнул Уфимцев.