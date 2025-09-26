Россия и Индия договорились о сотрудничестве в области рыболовства

Для РФ очень важно поставлять на индийский рынок белую рыбу и минтай, указал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сентября. /ТАСС/. Россия и Индия договорились о подписании меморандума о сотрудничестве в области рыболовства. Об этом журналистам сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

"В рамках визита с нашими индийскими коллегами удалось договориться о подписании меморандума о сотрудничестве в таких сферах, как научные исследования, образование, обмен опытом в области промышленного рыболовства и аквакультуры. Я думаю, что в рамках этого визита сотрудничество с Индией в области рыболовства будет динамично развиваться", - сказал Шестаков.

"До этого такого взаимодействия у нас не было. И сейчас мы об этом взаимодействии договорились. Надеемся, что наши коллеги также активно будут поддерживать это направление сотрудничества", - добавил он.

Он отметил, что для России очень важно поставлять на индийский рынок белую рыбу и минтай.

"Поставки наших крабов очень важны, но пока здесь достаточно высокие пошлины для наших товаров", - добавил глава Росрыболовства.

С 25 по 28 сентября 2025 года в Нью-Дели Минсельхоз России и Федеральный центр "Агроэкспорт" проводят деловую миссию российских компаний - экспортеров в рамках World Food India 2025, крупнейшей продовольственной выставки в стране.

В составе российской делегации представители более 30 компаний - экспортеров продукции АПК, среди которых не только лидеры отрасли, но и совершенно новые компании МСП. На выставке "Агроэкспортом" организована коллективная экспозиция общей площадью почти 150 кв. м. Россия представляет большой ассортимент продовольственной продукции из различных отраслей: зерновой, масложировой, мясной и молочной, кондитерской, готовой продукции, рыбной.