Вице-премьер России также рассказал, что в этом году страна принимает участие в выставке World Food India 2025

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сентября. /ТАСС/. Товарооборот продукцией АПК между Россией и Индией по итогам 2024 года увеличился на 12%. Об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на выставке World Food India 2025.

"Все это позволяет нам говорить о том, что товарооборот между Россией и Индией будет расти. Он увеличился на 12%. И думаю, что в последующие годы мы будем только увеличивать наш товарооборот и наши взаимоотношения с нашими партнерами", - сказал Патрушев.

Он также рассказал, что в этом году Россия принимает участие в выставке World Food India 2025. "Конечно, это будет способствовать увеличению взаимного товарооборота продукции агропромышленного комплекса", - подчеркнул вице-премьер.

"Но помимо этого, мы провели ряд достаточно важных встреч, где обсуждались всесторонние вопросы и абсолютно различная повестка. В том числе это вопросы увеличения взаимного товарооборота по всем направлениям, это подписание соглашения между ЕАЭС и Республикой Индия, это создание зерновой биржи БРИКС, которая, на наш взгляд, крайне на сегодняшний день важна, и решение, которое надо принять назрело, в том числе это развитие стратегического партнерства между нашими странами в части экономического развития", - добавил Патрушев.