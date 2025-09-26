Глава ведомства Сергей Данкверт заявил, что расширение наименований поставляемой продукции зависит от экономической выгоды

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сентября. /ТАСС/. Россия по итогам 2024 года поставила в Индию продукцию агропромышленного комплекса на 2,6$ млрд. Об этом журналистам заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"У нас за 2024 год положительный баланс с Индией. Мы поставили в 2,5 раза больше продукции, чем Индия. Это где-то $2,6 млрд, а Индия поставила на $1 млрд", - сказал Данкверт.

Он отметил, что достаточно большое количество российской продукции АПК разрешено поставлять в Индию. "В первую очередь это, конечно, растительные масла, подсолнечное масло, соевое, рапсовое, любые другие виды масел, которые используются в значительных количествах в Индии", - добавил глава Россельхознадзора.

По его словам, расширение наименований поставляемой продукции зависит от экономической выгоды. "Потому что у нас доступ открыт достаточно по многим видам продукции. Основные сегодня вопросы связаны с тем, что мы можем поставлять больше мяса свинины. И оно здесь используется. Но пока у нас экономически не всегда это получается. <…> Индия работает по разовым лицензиям. И эти разовые лицензии не всегда удобны нашим экспортерам", - пояснил он.

"Перспективы роста у нас в первую очередь это бобовые и диверсификация производства, потому что наша страна может производить гораздо больше бобовых. А это, как вы понимаете, потребляет весь арабский мир, вся Северная Африка, Юго-Восточная Азия, Китай. И безусловно другие виды масел", - добавил Данкверт.

С 25 по 28 сентября 2025 года в Нью-Дели Минсельхоз России и Федеральный центр "Агроэкспорт" проводят деловую миссию российских компаний - экспортеров в рамках World Food India 2025, крупнейшей продовольственной выставки в стране.

В составе российской делегации - представители более 30 компаний - экспортеров продукции АПК, среди которых не только лидеры отрасли, но и совершенно новые компании МСП. На выставке "Агроэкспортом" организована коллективная экспозиция общей площадью почти 150 кв. м. Россия представляет большой ассортимент продовольственной продукции из различных отраслей: зерновой, масложировой, мясной и молочной, кондитерской, готовой продукции, рыбной.