Проект позволит создать более 500 рабочих мест, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Свердловской области и госкорпорация "Росатом" договорились о строительстве завода по производству композитов на территории особой экономической зоны. Корпуса общей площадью 60 тыс. кв. м будут запущены в 2032 году, это позволит создать более 500 новых рабочих мест, сообщил глава региона Денис Паслер в своем Telegram-канале.

"Сегодня на Мировой атомной неделе мы заложили основу для создания новой для Свердловской области отрасли. Совместно с госкорпорацией "Росатом" приступаем к строительству современного и масштабного производства композитов. <…> Четыре корпуса общей площадью более 60 тысяч квадратных метров будут построены и запущены в 2032 году. Ввод производства в эксплуатацию позволит кратно масштабировать спрос на новые материалы, усилит позиции нашей страны на международных рынках, а также позволит выйти на новый уровень импортонезависимости по выпуску углекомпозитов", - говорится в сообщении.

Соответствующее соглашение заключено с Росатомом, "Титановой долиной" и композитным дивизионом госкорпорации. Губернатор отметил, что проект позволит создать более 500 новых рабочих мест.

Будущее предприятие будет производить углеволокно и сырье для него, основными потребителями продукции станут авиастроение и аэрокосмическая отрасль, атомная промышленность, медицина и другие отрасли.