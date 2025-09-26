К 12:00 мск они торговались на уровне 3 306 рублей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Акции МКПАО "Хэдхантер" снижались почти на 9% в ходе торговой сессии Московской биржи, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 07:00 мск, акции снижались на 7,13% - до 3 360 рублей за бумагу. К 12:00 мск акции ускорили снижение и торговались на уровне 3 306 рублей (-8,82%).

Акции группы продемонстрировали снижение из-за дивидендной отсечки. 19 сентября акционеры "Хэдхантера" утвердили выплату дивидендов за первое полугодие 2025 года в размере 233 рублей на акцию. Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов, - 27 сентября 2025 года.