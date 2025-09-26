Платформы взяли на себя функцию доступа к рынку для предпринимателей, отметил министр экономического развития РФ

ХАНЧЖОУ, 26 сентября. /ТАСС/. Платформы электронной коммерции потеснили традиционную торговлю, взяв на себя функцию доступа к рынку для предпринимателей. Такое мнение журналистам высказал министр экономического развития Максим Решетников в ходе IV Всемирной выставки цифровой торговли в китайском городе Ханчжоу.

"Электронная торговля потеснила традиционную, она очень межотраслевая, и, по сути, платформы взяли на себя функцию доступа к рынку для предпринимателей, - сказал он. - Они стали слишком большие, и многие государственные функции благодаря такому масштабу перетекли к платформам, поэтому многие страны задумываются, что с этим делать".

Министр отметил, что Россия нашла здравый подход к этому вопросу. Российский закон о платформенной экономике получился сбалансированным, сказал Решетников. "Хотя у нас срок вступления - октябрь следующего года, но он по большей части заработает уже в ближайшее время, либо через добровольные практики, либо мы просто заранее выпустим всю нормативку", - сказал он.

31 июля президент России Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике, который устанавливает единые правила и правовую основу для работы цифровых платформ.

Выставка в Ханчжоу проходит 25-29 сентября, в ней принимают участие российские компании Ozon и Wildberries. Около 2 тыс. экспонентов из Китая и других стран представят свои услуги и продукцию на выставочной площади 155 тыс. кв. метров. Участники представляют не только отрасль электронной коммерции, но и такие высокотехнологичные сферы, как искусственный интеллект, умные транспортные средства, цифровое здравоохранение и цифровые развлечения.