Иран и Россия заключили соглашение на $25 млрд о строительстве АЭС

ТЕГЕРАН, 26 сентября. /ТАСС/. Иран и Россия подписали соглашение на $25 млрд о строительстве АЭС "Хормоз" в провинции Хормозган на юге исламской республики. Кадры подписания документа опубликовало агентство IRNA.

Со стороны Организации по атомной энергии Ирана соглашение было подписано представителем компании Iran Hormoz Насером Мансуром Шарифлу, с российской - представителем АО "Росатом энергетические проекты" Дмитрием Шигановым.

Отмечается, что АЭС будет состоять из четырех энергоблоков. Под проект выделена территория в 500 га.