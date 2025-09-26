Генеральный директор Росатома и глава МАГАТЭ обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества

​​​​​МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества во время глобального атомного форума "Мировая атомная неделя". Об этом сообщили в Telegram-канале Росатома.

"26 сентября в Москве во время глобального атомного форума "Мировая атомная неделя" прошла двухсторонняя встреча генерального директора госкорпорации "Росатом" и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Стороны обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.

В новость внесена правка (13:00 мск) - Передается повторно с исправлением опечатки в лиде, верно - Алексей Лихачев и директор МАГАТЭ.