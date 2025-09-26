Специалисты двух стран вместе работают над возведением АЭС в третьих странах, указал президент РФ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Белоруссия стала серьезным партнером России в сфере атомной энергетики, специалисты двух стран вместе работают над возведением АЭС в третьих странах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин и Лукашенко проводят переговоры в Кремле.

"На сегодня Белоруссия стала нашим таким серьезным партнером в области атомной энергетики, поскольку создана первая АЭС в Белоруссии. И, более того, возникла отрасль в Белоруссии, специалисты которой сейчас вместе с Росатомом работают над возведением объектов в третьих странах", - отметил российский лидер.

Российский президент поблагодарил белорусского коллегу за приезд на мероприятия, связанные с 80-летием атомной отрасли России.

"По сути дела, это наш общий праздник", - подчеркнул Путин, добавив, что круглая дата связана с образование атомной отрасли в СССР, где Россия и Белоруссия были вместе.