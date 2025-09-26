Российская "Группа Астра" и Uztelecom подписали соглашение о партнерстве

Сотрудничество направлено на развитие цифровой инфраструктуры Узбекистана и внедрение российских технологических решений в корпоративный сектор страны

ТАШКЕНТ, 26 сентября. /ТАСС/. Российский разработчик "Группа Астра" и узбекистанский оператор связи Uztelecom заключили соглашение о стратегическом партнерстве в рамках ICT Week Uzbekistan 2025. Об этом сообщила пресс-служба российского разработчика инфраструктурного ПО.

"Ведущие технологические компании - российский разработчик "Группа Астра" и национальный оператор связи Uztelecom - заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Сотрудничество направлено на развитие цифровой инфраструктуры Узбекистана и внедрение российских технологических решений в корпоративный сектор страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение включает адаптацию и локализацию программных продуктов компании "Группа Астра" для потребностей узбекистанского рынка, а также создание совместных технологических решений в сфере управления ИТ-инфраструктурой. По мнению зампредседателя правления по коммерческим вопросам Uztelecom Жавлона Исламова, "это важный шаг в развитии цифровой трансформации Узбекистана".