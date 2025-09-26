РФ и Узбекистан подписали документы о расширении сотрудничества в атомной сфере

Проект предусматривает возведение двух энергоблоков большой мощности и двух энергоблоков мощностью 55 МВт

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия и Узбекистан на площадке глобального атомного форума "Мировая атомная неделя" подписали документы о расширении сотрудничества в атомной сфере. Об этом сообщила госкорпорация "Росатом".

"26 сентября 2025 года в Москве на площадке международного форума "Мировая атомная неделя" (World Atomic Week, WAW) подписаны документы о расширении сотрудничества между госкорпорацией "Росатом" и Агентством по атомной энергии при Кабинете министров Республики Узбекистан ("Узатом"). В церемонии подписания приняли участие генеральный директор АО "Росатом Энергетические проекты" Андрей Рождествин и глава Дирекции по строительству атомной электростанции Абдужамил Калмуратов", - говорится в сообщении.

Совместный проект по строительству АЭС в Узбекистане предусматривает возведение двух энергоблоков большой мощности и двух энергоблоков мощностью 55 МВт. Стороны также подписали основные условия контрактов на поставку топлива для АЭС малой и большой мощности.