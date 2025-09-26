Финразведка: теневая экономика уходит в новые технологии и криптовалюты

Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева заявила, что это дешевая инфраструктура с большой емкостью

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Теневая экономика уходит в новые технологии, криптовалюты и моментальные платежи, пока комфортно себя также чувствуют дропы, заявила заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева, выступая на XXII Международном банковском форуме.

"Мы видим, что теневая экономика уходит в новые технологии и моментальные платежи, маркетплейсы, криптовалюты. На смену фирмам-однодневкам пришли, очень комфортно пока себя продолжают чувствовать, хотя мы поджимаем этот сектор, физические лица, которых мы относим к разряду доропов. Это пока дешевая инфраструктура с большой емкостью", - сказал она.