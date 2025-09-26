Новак: Россия ответственно подходит к поставкам энергоресурсов в Китай

Москва играет стабилизирующую роль на мировых энергетических рынках, заявил заместитель председателя правительства РФ

ПЕКИН, 26 сентября. /ТАСС/. Российские поставщики занимают ответственную позицию при выполнении контрактных обязательств по поставкам энергоресурсов в Китай. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

"Россия ответственно подходит к исполнению своих контрактных обязательств по ставкам энергоресурсов, играет стабилизирующую роль на мировых энергетических рынках", - сказал он на заседании российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству, которое открылось в пекинском Доме народных собраний.