Сотрудники онлайн-магазина не просят назвать код во время телефонного разговора

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. СМС-сообщения от Lamoda не связаны с доступом к порталу госуслуг. Сотрудники онлайн-магазина не просят назвать код во время телефонного разговора, сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса.

"Сотрудники Lamoda не просят назвать код во время телефонного разговора. СМС-сообщения от Lamoda не связаны с доступом к порталу "Госуслуги", - заявили в компании.

Ранее в сети распространились видео о взломе "Госуслуг" через Lamoda. В них утверждалось, что россиянам приходит сообщение с кодом с "официального номера" компании для подтверждения заказа, после чего начинаются звонки якобы от государственных структур.

Мошенники пытаются взломать аккаунт Lamoda и использовать его для доступа к другим платформам, добавили в компании.