Польша восстановила количество оформляемых машин на границе с Белоруссией

Наблюдается положительная динамика по приему легкового транспорта в сравнении с периодом до временного закрытия границы, отметили в пресс-службе белорусского Государственного таможенного комитета

МИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Польская сторона восстановила до прежнего уровня количество оформляемых автомобилей в сопредельных с Белоруссией пунктах пропуска. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Государственного таможенного комитета.

"Польская сторона [довела до прежнего уровня количество] оформляемых транспортных средств в сопредельных с белорусскими пунктах пропуска "Брест" и "Козловичи", которые снова начали функционировать в ночь на 25 сентября. В настоящее время наблюдается положительная динамика по приему сопредельной стороной легкового транспорта в сравнении с периодом до временного закрытия Польшей границы", - говорится в тексте.