Станция вырабатывает около 40% электроэнергии, отметил президент России

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пошутил, что запуском первой атомной электростанции в Белоруссии создали конкурента для "Газпрома".

Российский лидер в пятницу встретился в Кремле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Накануне вместе с Путиным и другими иностранными гостями он принимал участие в Глобальном атомном форуме в Москве.

"Как вы вчера сказали, около 40% электричества, электроэнергии выдается атомной электростанцией Белоруссии. Мы создали конкурента для "Газпрома", который поставлял просто первичный энергоноситель, и Беларусь покупала. Теперь тоже покупает, но, конечно, потребности сократились в этом смысле", - отметил Путин.