Соглашение предусматривает, в частности, создание научно-технологической базы и компетенций выращивания монокристаллов карбида кремния

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия 25 сентября на площадке глобального атомного форума "Мировая атомная неделя" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве по реализации совместной программы "Новая силовая электроника". Об этом сообщила госкорпорация "Росатом".

"25 сентября 2025 года "на полях" международного форума "Мировая атомная неделя" (WorldAtomicWeek, WAW - 2025) состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве по реализации совместных проектов в области силовой электроники между ООО "Русатом Бел" (страновым офисом госкорпорации "Росатом" в Республике Беларусь), АО "Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение "ЛУЧ" (АО "НИИ НПО "ЛУЧ", Россия, входит в Научный дивизион госкорпорации "Росатом") и ОАО "ИНТЕГРАЛ" - управляющей компанией холдинга "ИНТЕГРАЛ" (Беларусь)", - говорится в сообщении.

Соглашение предусматривает реализацию Совместной программы "Новая силовая электроника" (Программы "НСЭ") по нескольким направлениям: создание научно-технологической базы и компетенций выращивания монокристаллов карбида кремния; организация производства пластин монокристаллического карбида кремния; создание эпитаксиальных структур на подложках карбида кремния; разработка и освоение технологического процесса изготовления силовых приборов.