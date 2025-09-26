В Дагестане запустят первую очередь самой крупной ВЭС России в декабре

Вторую введут в первой половине 2026 года, сообщила руководитель проектного офиса сопровождения проектов развития компании "Росатом возобновляемая энергия" Ольга Уханова

ХАБАРОВСК, 26 сентября. /ТАСС/. Первая очередь Новолакской ВЭС, сооружаемой Росатомом в Новолакском и Кумторкалинском районах Дагестана, будет запущена в декабре. Об этом сообщила журналистам руководитель проектного офиса сопровождения проектов развития компании "Росатом возобновляемая энергия" (структура Росатома) Ольга Уханова в Хабаровске на площадке стартовавшего в пятницу федерального просветительского марафона "Знание. Первые".

"Крупнейший проект мы реализуем в Дагестане, для нас это, как и Дальний Восток, тоже новый регион. Первую очередь мы вводим в декабре этого года. Вторую очередь будем в первой половине следующего года вводить", - сказала Уханова.

Новолакская ВЭС станет самой большой в стране. Предусмотрена установка 120 ветроэлектроустановок (ВЭУ). Общая установленная мощность ветряной электростанции составит 300 мегаватт. Всего до 2028 года Росатом планирует ввести в строй ветроэлектростанции общей мощностью около свыше 2 ГВт (с учетом уже введенных мощностей), что позволит ветроэнергетическому дивизиону стать одним из лидеров российского рынка возобновляемой энергетики.

В ближайшие три года, по словам Ухановой, будет запущено в общей сложности четыре проекта, включая проект в Дагестане. Это, в частности, объекты в Ростовской области, в Ставропольском крае и в Амурской области, где появится первый на Дальнем Востоке ветропарк.

Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" стартовал в пятницу в Хабаровске, в городе он состоялся впервые. Программа марафона, который проходит также в других городах России, посвящена 80-летию атомной промышленности России.