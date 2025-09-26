Песков: оставшуюся нитку "Северного потока" можно запустить хоть сию секунду

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что она существует

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Нитку "Северного потока", которая осталась после подрыва, можно запустить хоть сейчас. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС.

"Оставшаяся нитка есть, она может быть запущена в сию секунду фактически", - сказал он.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.