МОСКВА, 26 сентября /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посоветовал белорусскому коллеге Александру Лукашенко развивать дата-центры в Белоруссии, поскольку они являются мощным потребителем электроэнергии.

Лидеры в Кремле обсудили в пятницу в том числе вопросы производства и потребления энергии.

"У нас же не было дефицита электроэнергии. Мы переживали: построим станцию (АЭС - прим. ТАСС), что будет дальше", - вспомнил Лукашенко в ходе встречи.

Путин отметил, что в этом случае экономика растет. "А вы знаете, что искусственный интеллект, дата-центры вы можете развивать активно", - предложил президент России.

Лукашенко согласился, что в этом случае появляется еще один потребитель электроэнергии.

"Причем мощный. Очень мощный", - подтвердил Путин. "Поэтому даже у нас станции, которые у нас были на газе, мы эти станции в "холодном режиме", когда они у нас были, мы там как раз разместили эти майнинги, иностранцы платят деньги в бюджет, и эти станции работают", - рассказал белорусский лидер.