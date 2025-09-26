ЦБ: концепция платформы по борьбе с дропперами будет готова в 2026 году

Сама платформа заработает в 2027 году, уточнил руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Концепция платформы по борьбе с дропперами будет представлена для общественного обсуждения в первом полугодии 2026 года, заявил журналистам руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля на XXII Международном банковском форуме.

"Я думаю, что концепцию, детально описывающую процедуры на платформе дропов, мы представим общественности в первом полугодии 2026 года", - сказал он, уточнив, что сама платформа заработает в 2027 году.

В декабре 2024 года РБК со ссылкой на Шаблю сообщал, что Центральный банк РФ совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает платформу, направленную на борьбу с клиент-дропами или дропперами - мошенниками, предоставляющими свои банковские карты для обналичивания денег либо совершения переводов в пользу теневого бизнеса и других незаконных операций.