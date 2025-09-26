Сумма накопленных долгов составляет €5,7 млн

СТОКГОЛЬМ, 26 сентября. /ТАСС/. Спа-курорт в Иматре накопил долгов на €5,7 млн на фоне падения туристического потока из-за закрытия границы с Россией. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

По ее информации, курортный центр закончил 2024 год с убытком в €155 тыс., в 2023 году этот показатель составлял €676 тыс. Основные финансовые трудности курорта Yle связывает с падением турпотока из-за пандемии COVID-19, а впоследствии - из-за закрытия границы с Россией. Отмечается, что курорт пользовался большой популярностью у туристов с востока.

Владельцы курорта в Иматре рассчитывают решить финансовые проблемы компании. "С помощью корпоративной реструктуризации мы можем превратить бизнес в прибыльный. У меня есть твердая вера в то, что мы выживем", - приводит Yle заявление председателя правления Фонда реабилитации Южной Карелии Илкки Нокелайнена, которому принадлежит спа-курорт.