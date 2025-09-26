"Авито авто": в России вырос спрос на новые авто стоимостью более 5 млн рублей

Показатели увеличились на 9%

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Спрос на новые автомобили дороже 5 млн рублей в РФ в июле - сентябре 2025 года вырос на 8,8% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Об этом говорится в исследовании "Авито авто", материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

"Эксперты "Авито авто" проанализировали данные по спросу на новые автомобили стоимостью более 5 млн рублей со стороны пользователей платформы в 2025 году и выяснили, какие машины были самыми востребованными <…> Оказалось, что спрос на такие авто вырос на 8,8% по сравнению с 2024 годом", - сказано в исследовании.

В данной ценовой категории наиболее востребованными были новые автомобили марок Avatr, Zeekr, AITO, Li Auto и GAC. При этом в модельном рейтинге лидерами по спросу стали Avatr 11, Zeekr 001, Li Xiang L7, L9, L6, а также Tank 700, Exeed Exlantix ET, GAC M8, Voyah Free и Voyah Dream.

Более востребованными стали машины брендов AITO (в 4,3 раза), Exeed (в 2 раза), Avatr (+84,8%), Hongqi (+17,9%), Zeekr (+13,4%). Также выросла популярность ряда отдельных моделей: Avatr 11 (в 2,3 раза), Voyah Dream (+83,2%), Exeed RX (+78,1%), EXEED VX (+24,2%), Zeekr 001 (+21%), Li Auto L9 (+4,8%).

По данным исследования, шесть моделей авто, попавших в топ-10 самых востребованных, за отчетный период стали доступнее. Среди них - Voyah Dream (-20% от средней цены, до 8,4 млн руб.), Voyah Free (-7,7%, до 5,99 млн руб.), Li Auto L6 (-7,4%, до 6 млн руб.), Li Auto L7 (-5,3%, до 7,1 млн руб.), Zeekr 001 (-4,9%, до 6,6 млн руб.), Li Auto L9 (-3,6%, до 8,3 млн руб.).