Показатель составил 73,804 тыс. рубля за тонну

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 на сегодняшних торгах немного снизилась после нескольких дней роста до рекордных значений, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Бензин АИ-92 подешевел на 0,06% - до 73,804 тыс. руб. за тонну. Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ выросла за день на 0,08% - до 79,855 тыс. руб. за тонну.

При этом стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 1,56% - до 70,816 тыс. руб. за тонну. Топочный мазут подешевел на 3,99% - до 24,886 тыс. руб. за тонну, стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) выросла на 1,04% - до 73,768 тыс. руб. за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов выросла на 3,31% - до 19,453 тыс. руб. за тонну.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что правительство РФ в ближайшее время продлит полный запрет экспорта бензина до конца 2025 года для всех участников рынка и введет запрет для непроизводителей дизельного топлива. Сейчас до 30 сентября действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка (в том числе для НПЗ), а для непроизводителей - до 31 октября.

Кроме того, вице-премьер сообщил, что правительство планирует с 1 сентября поднять точку отсечения демпфера для бензина и дизеля на 10 процентных пунктов. Замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов ранее заявил, что министерство поддерживает идею поднять "точку отсечения" (то есть допустимого уровня цены топлива на бирже, после превышения которого нефтянки лишаются выплаты демпфера из бюджета) топливного демпфера на 10 п. п.: по бензину - до 20%, по дизелю - до 30%. Минфин готов принять решение даже сразу, однако точные сроки такой меры сейчас обсуждаются в правительстве.

Кабмин намерено поднять точку отсечения топливного демпфера, чтобы нефтяники могли рассчитывать на компенсационные выплаты при текущих ценах.