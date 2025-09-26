Старший вице-президент банка Иван Ларионов отметил, что в новую методологию ОЭП необходимо включить показатели технологичности и степени цифровизации банков

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Банк "ДОМ.РФ" предложил усовершенствовать методологию оценки экономического положения банков ЦБ, включив в нее показатели технологичности и уровня цифровизации банков. С такой инициативой выступил старший вице-президент банка "ДОМ.РФ" Иван Ларионов на XXII Международном банковском форуме.

"В новую методологию оценки экономического положения (ОЭП) банков, которую разрабатывает ЦБ, необходимо включить показатели технологичности и степени цифровизации банков. Также целесообразно уделить особое внимание комплексному тестированию новой методики для банков разного калибра, различных бизнес-моделей и стадий развития", - отметил Ларионов.

Кроме того, эксперт отметил целесообразность дополнения методики в части факторов устойчивого развития, предоставляя банкам дополнительные баллы за наличие внешнего ESG-рейтинга от ESG-BB и выше по шкале Банка России.

Ларионов также подчеркнул, что сейчас необходимо сосредоточиться на сбалансированном и комплексном подходе к оценке надзорного влияния, исключив дублирование отдельных компонентов. По его словам, дублирование также должно быть исключено при установлении штрафных санкций к нормативам достаточности собственных средств (надбавок к капиталу) за оценки ОЭП, ВПОДК (внутренних процедур оценки достаточности капитала), и результатов оценки НСТ (надзорного стресс-тестирования). "Это позволит повысить эффективность регулирования и упростить работу над улучшениями процедур риск-менеджмента для банков", - заключил он.