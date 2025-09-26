В Севастополе проверят заправки, где завышены цены на бензин

Все данные передадут в ФАС, сообщил губернатор Михаил Развожаев

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Власти и прокуратура проверят заправки, на которые поступают жалобы от горожан из-за завышения цен на бензин, поставки которого возобновляются после перебоев, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Перебои с высокооктановым топливом фиксировались на заправках Крыма и Севастополя в конце августа, ситуацию удалось стабилизировать за несколько дней. В середине сентября проблема возобновилась. Ранее губернатор сообщал, что правительство региона находится в постоянном контакте с Минэнерго России и Минтрансом России, проблему поставок топлива решают в ручном режиме. Первые после перерыва поставки планировались 24 сентября.

"По росту цен понятно, что есть объективные издержки, но на отдельных заправках, судя по тому, что вы мне пишете, цены выше средних. Договорились с прокуратурой, что вместе начнем разбираться с заправками, на которых ценообразование вызывает вопросы. Передадим все данные в ФАС. Продолжаем работу с Минэнерго", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что провел совещание с заправщиками. В настоящее время бензовозы развозят топливо по городу, в пятницу к 16:00 мск на всех заправках сети "ТЭС" должно быть доступно топливо АИ-95 и дизельное, сейчас оно есть на 16 точках.

"Большая просьба не создавать ажиотаж, топливо в городе есть. Что касается АЗС "Атан", пришел бензин АИ-92. И еще поставки ожидаются в ближайшее время. Сейчас заправиться топливом марки АИ-92 можно на четырех заправках", - добавил губернатор.