Заместитель председателя правительства РФ при этом отметил, что ведется работа над новыми маршрутами поставок природного газа, как по дальневосточному маршруту, так и через Монголию

ПЕКИН, 26 сентября. /ТАСС/. Поставки по трубопроводу "Сила Сибири" к концу текущего года достигнут 38 млрд куб. метров. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

"Также наращиваем экспорт трубопроводного газа и к концу года выйдем на максимальную мощность по "Силе Сибири" в 38 млрд куб. метров газа", - сказал он на заседании российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству, которое открылось в пекинском Доме народных собраний.

Как уточнил Новак, ведется работа над новыми маршрутами поставок природного газа, как по дальневосточному маршруту, так и через Монголию. По его словам, также продолжается работа по реализации целого ряда двусторонних проектов, в том числе по добыче и сжижению газа в арктической зоне, ведется строительство комплекса по переработке газа на Балтике, Амурского газохимического комплекса. Также осуществляется совместное освоение Зашуланского угольного месторождения в Забайкальском крае.