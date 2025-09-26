Россия в 2025 году впервые поставила в Индию рапсовое масло

Республика закупила 1,5 тыс. тонн масла на $1,6 млн, сообщил руководитель Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин.

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сентября. /ТАСС/. Россия в 2025 году впервые экспортировала рапсовое масло в Индию - в объеме 1,5 тыс. тонн на сумму $1,6 млн. Об этом ТАСС сообщил руководитель Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин.

"В 2025 году Россия впервые за всю историю наблюдений поставила рапсовое масло в Индию - 1,5 тыс. тонн на $1,6 млн. Ранее поставок зафиксировано не было", - сказал Ильюшин.

Он также сообщил, что по данным Министерства торговли и промышленности Индии, в 2025 году страна начала активно закупать рапсовое масло. "По данным индийской таможни, за полгода Индия закупила данного вида масла на сумму более $15 млн, что почти в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщил Ильюшин.

С 25 по 28 сентября 2025 года в Нью-Дели Минсельхоз России и Федеральный центр "Агроэкспорт" проводят деловую миссию российских компаний-экспортеров в рамках World Food India 2025, крупнейшей продовольственной выставки в стране.

В составе российской делегации представители более 30 компаний - экспортеров продукции АПК, среди которых не только лидеры отрасли, но и совершенно новые компании МСП. На выставке "Агроэкспорт" организовал коллективную экспозицию общей площадью почти 150 кв. м. Россия представляет большой ассортимент продовольственной продукции из различных отраслей: зерновой, масложировой, мясной и молочной, кондитерской, готовой продукции, рыбной.