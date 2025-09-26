Компания была зарегистрирована на территории специального административного района острова Октябрьский

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Ozon завершил процесс перерегистрации в российскую юрисдикцию, сообщает компания.

"МКПАО "Озон" (ранее - Ozon Holdings PLC) сообщает о том, что компания была зарегистрирована на территории специального административного района острова Октябрьский (Калининградская область) в качестве международной компании публичного акционерного общества "Озон", - говорится в сообщении.

Торги обыкновенными акциями МКПАО "Озон" возобновятся до конца 2025 года. Биржа заранее проинформирует об этом инвесторов, добавили в компании.

Решение о смене юрисдикции и переезде с Кипра в Россию акционеры Ozon приняли на общем собрании 27 декабря 2024 года.