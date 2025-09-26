По словам вице-премьера Госсовета КНР Дина Сюэсяна, такой показатель составляет треть от двустороннего товарооборота стран

ПЕКИН, 26 сентября. /ТАСС/. Объем китайско-российской торговли энергоносителями в январе - августе достиг $47,6 млрд. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.

"Торговля энергоресурсами между двумя государствами продолжает стабильно развиваться. Объем российско-китайской торговли энергоносителями за первые восемь месяцев текущего года достиг $47,6 млрд - это треть от нашего двустороннего товарооборота", - сказал он на заседании российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству, которое открылось в пекинском Доме народных собраний.

Как уточнил Дин Сюэсян, торговля энергоносителями играет роль балласта, стабилизирующего товарооборот двух стран. По его словам, Китай и Россия достигли "большого консенсуса" в области энергетического сотрудничества.

Вице-премьер напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин неоднократно встречались в текущем году и подробно обсудили вопросы стратегического характера, наметили новые планы развития отношений и практического взаимодействия. "Главы двух государств предприняли важные шаги по дальнейшему укреплению всеобъемлющего энергетического партнерства, обеспечив стратегическое руководство для дальнейшего углубления сотрудничества", - добавил он.