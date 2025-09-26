Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян заявил, что тем самым страны внесут еще больший вклад в обеспечение энергетической безопасности и устойчивого развития обоих государств, а также всего мира

ПЕКИН, 26 сентября. /ТАСС/. Китай и РФ будут наращивать энергетическое сотрудничество, постоянно укреплять цепочки поставок. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.

"На следующем этапе <…> мы будем постоянно укреплять китайско-российское всеобъемлющее энергетическое партнерство, постоянно усиливать цепочки поставок энергоносителей", - сказал он на заседании двусторонней межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству, которое открылось в пекинском Доме народных собраний.

Как подчеркнул Дин Сюэсян, тем самым власти Китая и РФ внесут еще больший вклад в обеспечение энергетической безопасности и устойчивого развития обоих государств, а также всего мира. Вице-премьер отметил, что, даже несмотря на сложную международную ситуацию и колебания на глобальном энергетическом рынке, стороны достигли ряда значительных результатов благодаря тесному сотрудничеству между соответствующими ведомствами и предприятиями.