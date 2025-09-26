"Новатэк" выплатит дивиденды за I полугодие в размере 35,5 рубля на акцию

Объем выплат за первое полугодие 2025 года может составить 107,778 млрд рублей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Собрание акционеров "Новатэка" утвердило дивиденды по итогам первого полугодия 2025 года в размере 35,5 рубля на акцию, сообщила компания.

"На состоявшемся 24 сентября 2025 года внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Новатэк" было принято решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2025 года. Утвержденный размер дивидендов составляет 35,5 рубля на одну обыкновенную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 6 октября 2025 года", - сообщили в компании.

Уставный капитал "Новатэка" разделен на 3,036 млрд акций, таким образом объем дивидендных выплат за первое полугодие 2025 года может составить 107,778 млрд рублей.

За 2024 год финальные дивиденды компании составляли 46,65 рубля на акцию, промежуточные - 35,5 рубля на обыкновенную акцию. Всего за 2024 год совокупные выплаты составили 249,4 млрд рублей.