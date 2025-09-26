В рамках Мировой атомной недели прошла встреча генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева с исполняющим обязанности президента Республики Союз Мьянма, старшим генералом Мин Аун Хлайном

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Росатом подписал с Мьянмой дорожную карту по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях на 2025-2026 годы. Подписание прошло на полях Мировой атомной недели (World Atomic Week, WAW), сообщает пресс-служба госкорпорации.

В рамках форума 26 сентября прошла встреча генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева с исполняющим обязанности президента Республики Союз Мьянма, старшим генералом Мин Аун Хлайном. В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в области подготовки кадров для атомной отрасли Мьянмы, а также дальнейшего развития национальной нормативно-правовой базы двустороннего сотрудничества, необходимой для успешной реализации проекта АСММ. Для структурирования дальнейшей работы по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, была подписана дорожная карта по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях на 2025-2026 годы, сообщила пресс-служба Росатома.

В марте 2025 года Российская Федерация и Республика Союз Мьянма подписали межправительственное соглашение о принципах сотрудничества в области строительства атомной электростанции малой мощности (АСММ) наземного базирования. Соглашение регламентирует условия и основные направления взаимодействия сторон в рамках реализации проекта АСММ мощностью 110 МВт, с возможностью дальнейшего расширения до 330 МВт, и является важным этапом в развитии партнерства между Россией и Мьянмой в атомной энергетике.