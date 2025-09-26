Турпоток за три года вырос на 75%, сообщил Александр Дронов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Туризм стал одним из флагманов экономики Новгородской области, турпоток в регион за три года вырос на 75% и в прошлом году достиг почти 2,5 млн человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Дронов, выступая на пленарном заседании X Парламентского форума "Историко-культурное наследие России".

"Историческое наследие - ценнейший капитал, который притягивает большое количество гостей. Сегодня туризм - один из флагманов нашей экономики. В прошлом году мы приняли почти 2,5 миллиона туристов, за три года турпоток вырос на 75%. В том числе и благодаря нашим предпринимателям, которые видят потенциал исторических объектов и не боятся с ними работать. Проекты получаются атмосферные, имиджевые для региона", - сказал Дронов.

Как отметил глава региона, такой динамике способствуют в том числе и местные предприниматели, которые активно инвестируют в создание атмосферных и имиджевых проектов на базе исторических объектов. Он подчеркнул исключительную роль Великого Новгорода в отечественной истории, которую неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, называя Великий Новгород колыбелью российской государственности. "Новгородская земля - это живая летопись России, где каждый камень дышит историей. Регион обладает колоссальным наследием: более 5 000 памятников, 37 из которых входят в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО", - сказал Дронов.

Он также отметил, что область системно ведет работу по сохранению культурного наследия как при федеральной поддержке, так и за счет средств регионального бюджета. Так, за последние два года в Великом Новгороде полностью отреставрированы девять объектов Всемирного наследия. Кроме того, регион вошел в пилотный проект президентской программы по сохранению памятников истории и культуры.

Отдельное внимание уделяется интеграции исторического наследия в современную городскую среду и развитию креативных индустрий. "В 2023 и 2024 годах победителями федерального конкурса "Знай наших!" стали новгородские производители - фабрика игрушек "Мякиши" и "Крестецкая строчка". Благодаря уникальным ландшафтам область стала популярной съемочной площадкой - здесь снято более ста художественных и документальных проектов", - добавил Дронов.

О форуме

X Парламентский форум "Историко-культурное наследие России" проходит 25-26 сентября в Великом Новгороде. Основные темы для обсуждения - законодательное регулирование сохранения памятников, вопросы их охраны в малых городах и продвижение культурных ценностей. Форум призван выработать новые подходы к сохранению исторического наследия страны.