"Автоваз" бесплатно доустановит систему "ЭРА-ГЛОНАСС" на некоторые машины

Речь идет о Lada Vesta первого поколения 2021-2022 годов выпуска

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. "Автоваз" бесплатно доустановит систему "ЭРА-ГЛОНАСС" на автомобили Lada Vesta первого поколения 2021-2022 годов выпуска, дооснащению подлежат 22 тыс. машин. Об этом говорится в сообщении компании.

"Автоваз" продолжает реализацию программы по дооснащению автомобилей Lada блоками управления системой вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС". Начиная с 26 сентября 2025 года, в программу включены автомобили Lada Vesta первого поколения, выпущенные с октября 2021 года по апрель 2022 года. Дооснащению подлежат 22 тыс. автомобилей", - сказано в сообщении.

В компании напомнили, что временный выпуск авто без системы "ЭРА- ГЛОНАСС" был санкционирован нормативными документами и регламентами в связи со сложностями поставок комплектующих поставщику, возникших в 2021 году.

Так, на всех автомобилях будет установлен блок управления системой вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС". Владельцы автомобилей получат приглашения в дилерские центры через рассылки уведомлений.

"Все работы в рамках данной кампании будут бесплатными для владельцев транспортных средств", - отметили в "Автовазе".