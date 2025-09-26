По данным регулятора, обладая такой информацией инвестор сможет принимать более взвешенные решения при покупке этого вида ЦФА

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Банк России предлагает ввести ряд требований к решениям о выпуске кредитных цифровых финансовых активов (ЦФА). Это новый продукт, который банки выпускают на часть своего кредитного портфеля. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

"Кредитные ЦФА дают инвестору возможность получать выплаты, связанные с платежами по кредитному договору банка. Приобретая такой инструмент, инвестор принимает на себя риск невозврата заемных средств, который изначально был у кредитора. Поэтому банк, выпуская кредитные ЦФА, должен предоставить инвестору информацию о кредитном договоре, включая его номер, сумму кредита, процентную ставку, отметку, есть ли право уступки требования по договору третьему лицу, а также раскрыть сведения о заемщике", - отмечается в сообщении регулятора.

Обладая такой информацией, по данным ЦБ, инвестор сможет принимать более взвешенные решения при покупке этого вида ЦФА.

Также документ расширяет перечень информации, которую следует указывать в решении о выпуске любых ЦФА. "В сведения об эмитенте необходимо добавить ссылку на сайт, где он раскрывает данные. Если у эмитента есть кредитный рейтинг - дать ссылку на сайт кредитного рейтингового агентства, которое его присвоило", - добавили в ЦБ.

Общественное обсуждение проекта указания продлится до 10 октября 2025 года включительно.