В Марий Эл сократят предлагавшийся ранее размер взноса за капремонт более чем на 8 рублей

Глава региона Юрий Зайцев отметил, что это компромиссное решение позволит сохранить программу капитального ремонта в рабочем состоянии, а также избежать избыточной нагрузки на семейные бюджеты

ЙОШКАР-ОЛА, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Марий Эл решили сократить предложенный ранее экспертами размер взноса за капитальный ремонт жилья на более чем 8 рублей. Об этом сообщил журналистам глава региона Юрий Зайцев.

"Ранее экспертами была рассчитана сумма в размере 23 рубля 54 копейки за кв. м жилья, но с учетом поступивших предложений и замечаний было решено сократить эту цифру на 8 рублей 17 копеек", - сказал Зайцев. Таким образом, отметил он, в будущем году минимальный размер взноса составит 15 рублей 37 копеек за кв. м. "Это компромиссное решение позволяет нам сохранить программу капремонта в рабочем состоянии, обеспечивая плановый ремонт домов жителей республики, и в то же время избежать избыточной нагрузки на семейные бюджеты", - подчеркнул глава региона.

В этой связи он поблагодарил всех, кто высказывал свои аргументированные предложения по данному вопросу. Именно такое участие, по словам Зайцева, "помогло найти именно ту золотую середину, которая требовалась". Глава Марий Эл назвал программу капремонта одним из приоритетов социально-экономического развития республики, напомнив, что с 2014 года в республике отремонтировано 1 тыс. 118 многоквартирных домов, а на текущий год запланирован ремонт 95 домов.

В нынешнем году минимальный размер платы за капремонт жилого помещения в регионе составляет 10 руб. 50 коп. за кв. м.