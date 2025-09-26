Издание не привело причин такого решения

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Наблюдательный совет национальной энергетической компании Украины "Укрэнерго" уволил с должности главу компании Виталия Зайченко. Об этом сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Причины такого решения не приводятся. Все члены правления "Укрэнерго" получили статус и.о.

Зайченко назначили руководителем компании в июне 2025 года, до назначения он занимал позицию главного диспетчера "Укрэнерго". После увольнения 2 сентября 2024 года Владимира Кудрицкого с должности руководителя "Укрэнерго" исполняющим обязанности председателя правления с 5 сентября 2024 года был Алексей Брехт. Известно, что в отношении Кудрицкого возбуждено дело о легализации средств, полученных преступным путем, злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды, он находится за пределами Украины.

"Укрэнерго" - частное акционерное общество со 100% государственным капиталом, управление которым осуществляет Министерство энергетики Украины. Компания является одним из ключевых участников рынка электроэнергии. "Укрэнерго" обеспечивает оперативный баланс производства и потребления электроэнергии в энергосистеме; эксплуатацию и развитие магистральных и межгосударственных электрических сетей; параллельную работу энергосистемы Украины с энергосистемами соседних стран; техническую возможность экспорта и импорта электроэнергии. Организационная структура построена по региональному принципу и состоит из четырех территориальных управлений, в состав которых входят 15 районных центров технического обслуживания сетей. В госкомпании работает более 8 тысяч сотрудников.