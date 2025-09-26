Коммерческое присутствие госкорпорации существует в более чем 70 странах, отметил глава Росатома Алексей Лихачев

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" добавит еще 10 стран своего присутствия на глобальной карте мира по итогам "Мировой атомной недели". Об этом генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил журналистам на марафоне "Знание. Первые".

"Кроме содержательной части у форума есть и практические результаты, бизнесовые <…>. Без малого 118 стран представлены в той или иной форме, у нас на сегодняшний день коммерческое присутствие [Росатома] существует в более чем 70 странах. Я думаю, что мы докинем 10 стран по итогам нашего форума на глобальной карте присутствия госкорпорации", - сказал Лихачев.