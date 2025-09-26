Лихачев: Росатом готов предложить Сербии все возможности для атомной отрасли

Генеральный директор компании рассказал об этом журналистам

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Росатом выразил готовность предложить Сербии все возможности в развитии атомных технологий. Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев журналистам.

"Сербии, в части развития атомных технологий, мы можем предложить все, что желает Сербия", - сказал он.

В начале сентября президент Сербии Александар Вучич говорил о том, что его страна будет рада всем российским компаниям и хочет, чтобы началось сотрудничество с Росатомом. В середине сентября стало известно, что Росатом и власти Сербии начали предметный диалог по проекту строительства АЭС.

В Сербии действовал закон от 1989 года, запрещающий официальным лицам осуществление деятельности, согласование и обсуждение вопросов сооружения в стране объектов атомной энергетики и ядерного топливного цикла. В конце 2024 года этот запрет был снят.