Росатом формирует бесшовную систему образования в России и за рубежом

Заместитель генерального директора по персоналу госкорпорации Татьяна Терентьева подчеркнула важность создания образовательных продуктов под индивидуальные запросы бизнеса

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" в кооперации с Россотрудничеством и вузами формирует последовательную бесшовную систему профильного образования, начиная со школы, в том числе для своих зарубежных партнеров. Об этом шла речь на сессии Мировой атомной недели.

"Мы создали и развиваем инновационную экосистему, благодаря которой бесшовно проводим будущих сотрудников через все уровни образования до наших предприятий. Более чем за 15 лет мы стали экспертами в области профессионального развития людей и подготовки высококлассных специалистов, и готовы передавать свой опыт зарубежным партнерам, делиться лучшими практиками", - рассказала Татьяна Терентьева, заместитель генерального директора по персоналу госкорпорации.

В рамках сотрудничества с зарубежными странами-партнерами Росатом предлагает интегрированные образовательные продукты для подготовки на всех уровнях, от начала строительства до эксплуатации АЭС. Как отметила Терентьева, проект "Обнинск тех", запущенный два года назад в Обнинске, предлагает порядка 20 образовательных программ.

"Подписаны соглашения с лучшими вузами и странами-партнерами. Именно такой подход обеспечивает сбор лучших компетенций каждого вуза и дизайн под задачу. Мы уверены, что такие сетевые программы дают возможность будущим атомщикам получать образование и повышать свою квалификацию", - рассказала Терентьева.

Она подчеркнула важность создания образовательных продуктов под индивидуальные запросы бизнеса.

Подготовка со школы

Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов отметил важность начала образовательного процесса для будущих иностранных студентов в РФ со школьной скамьи в родной стране. Он напомнил, что не во всякой стране возможно и целесообразно открытие филиалов вузов или русских школ, но нужны специализированные классы.

"Филиал эффективен только тогда, когда у филиала есть школьная подложка. Мы видим общую деградацию школьного образования в мире, и это сказывается и на подготовке тех ребят, которые едут учиться в Россию", - подчеркнул Шевцов. Он отметил, что разговор с талантливыми детьми и их родителями в разных странах нужно начинать с того, что ядерные технологии сегодня вообще безопасны.

В целом, по данным Шевцова, на 30 тысяч квот для иностранных студентов на текущий год подано 89 тысяч заявок, и интерес к инженерным специальностям растет.