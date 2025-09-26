Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" также назвал сброс США атомных бомб на города Хиросима и Нагасаки в 1945 году "глубинным цивилизационным разломом"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. США разработали ядерное оружие, воспользовавшись опытом и знаниями иммигрантов - переехавших в страну ученых-физиков из других стран, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

"Я никак не хочу умалить роль американцев, но они сделали [ядерное оружие] не сами, а за счет иммигрантов, которые приехали. Это были великие ученые-физики. Они [США] этим просто воспользовались и в атомной части, и в ракетной", - сказал Ковальчук, выступая на просветительском марафоне "Знание. Первые", посвященном 80-летию атомной промышленности.

Он предложил аудитории задуматься над тем, что было бы, если бы ядерным оружием обладало только одно государство в мире, и назвал сброс США атомных бомб на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году "глубинным цивилизационным разломом". Ученый считает, что Россия - почти единственная суверенная страна в мире, потому что располагает ядерным оружием и средствами его доставки для ответа на возможные угрозы.

"Только мы можем противостоять. <…> Мы с вами сегодня суверенны, и вряд ли найдется отчаянная голова, которая попытается с нами связаться. Потому что неминуемый смертельный ответ [последует]. И это только потому, что тогда [в СССР] был сделан правильный выбор [о реализации атомного проекта]", - сказал Ковальчук.