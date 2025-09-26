Республика стала частью энергосистемы юга России, поэтому установилась тесная связь с близлежащими регионами, сообщил Андрей Чертков

МАКЕЕВКА, 26 сентября. /ТАСС/. Запуск Углегорской ТЭС в освобожденном от ВСУ Светлодарске ДНР будет зависеть от работы Запорожской АЭС, потому что республика входит в единую энеросистему юга России, сообщил журналистам премьер-министр региона Андрей Чертков на площадке федерального просветительского марафона "Знание. Первые" в ДНР.

"Вопрос по Углегорской ТЭС пока открыт, скорее всего, и Углегорская будет развиваться, потому что чем больше будет промышленности, тем больше нам энергетики надо. Но у нас большой вопрос, конечно, по атомной станции в Запорожье, то есть от нее будет много зависеть", - сказал Чертков.

Он добавил, что ДНР стала частью энергосистемы юга России, поэтому установилась тесная связь с близлежащими регионами, в частности, Крымом, Запорожской и Ростовской областями.

ЗАЭС является самой крупной атомной станцией в Европе, она включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Сейчас все они находятся в состоянии "холодный останов" и не вырабатывают электроэнергию. 23 сентября в результате обстрела ВСУ была повреждена последняя высоковольтная линия внешнего энергоснабжения станции 750 кВ "Днепровская". ЗАЭС была переведена на питание за счет аварийных дизель-генераторов. При этом ВСУ продолжают обстреливать как район ЗАЭС, так и территорию возле поврежденной линии. Поэтому специалисты не могут приступить к ремонтно-восстановительным работам.

ВСУ с 2022 года обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции из артиллерии и атакуют дронами.