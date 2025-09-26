Средства выделят по программе "Займы для приобретения оборудования" на срок до 60 месяцев по ставкам от 3 до 7%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Петербурга одобрил выделение льготного финансирования пяти петербургским предприятиям на сумму 918,7 млн рублей на закупку нового современного оборудования и модернизацию производств, сообщили в пресс-службе городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

"Пять городских предприятий получат 918 млн рублей из Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга. Все они получат средства по программе "Займы для приобретения оборудования" на срок до 60 месяцев по ставкам от 3 до 7%", - говорится в сообщении.

С начала 2025 года Наблюдательный совет ФРП одобрил к выдаче 19 займов на сумму свыше 3,062 млрд рублей. К выдаче готовятся займы на сумму около 2,3 млрд рублей. Все они получат займы для приобретения оборудования на срок до пяти лет по ставкам от 3 до 7%.

"Промышленность - ключевой драйвер роста петербургской экономики. Город последовательно расширяет меры и объемы поддержки промышленных предприятий. Одна из основных задач - оснастить наши производственные площадки самым современным оборудованием, сделать их технологичными и эффективными. Это важно для выполнения поставленной президентом задачи по достижению технологического суверенитета, для реализации наших планов по импортозамещению и обеспечения роста доходов городского бюджета", - отметил губернатор города Александр Беглов.