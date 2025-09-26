Работа выполнялась для проекта "Прорыв"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Реальный квантовый компьютер впервые был применен Росатомом для решения задач проекта "Прорыв". Об этом ТАСС рассказала директор по квантовым технологиям Росатома Екатерина Солнцева.

"На реальном квантовом компьютере была решена модельная задача теплопереноса. Работа выполнялась для проекта "Прорыв" в рамках программы внедрения квантовых вычислений атомной отрасли", - рассказала Солнцева.

Для расчетов применили 50-кубитный квантовый вычислитель, разработанный в рамках Квантового проекта госкорпорации "Росатом" и расположенный в Физическом институте имени П. Н. Лебедева (ФИАН). С помощью специальных алгоритмов была решена система линейных алгебраических уравнений для расчета задачи теплопереноса. Доступ к квантовому компьютеру был осуществлен через облачную платформу квантовых вычислений, также разрабатываемую в рамках Квантового проекта госкорпорации "Росатом".

Ранее, отметила Солнцева, тестовые задачи подобного типа в рамках проекта решались с использованием эмуляторов квантовых вычислений (классического программного обеспечения, имитирующего поведение квантового вычислителя). Сейчас эмулятор использовался для верификации результата, полученного на реальном квантовом компьютере. , верифицирован контрольными расчетами на эмуляторе квантового компьютера, Как отметила Екатерина Солнцева, на квантовом компьютере была достигнута точность до четвертого знака после запятой.